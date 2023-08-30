مصر.. وقف صرف الأرز على البطاقات التموينية.. ومسؤول يوضح السبب

القاهرة، مصر (CNN)-- أوقفت الحكومة المصرية صرف الأرز ضمن السلع التموينية المتاحة للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وذلك بعد زيادته لمستويات سعرية تفوق قيمة الدعم المخصص للمواطنين.

وأكد رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، رجب شحاتة، أن وقف صرف الأرز التمويني سيؤدي إلى "تخفيف ضغط الطلب على المحصول مما يؤدي إلى استقرار السعر بعد تراجعه بقيم ملحوظة خلال الشهور الماضية، خاصة مع زيادة الإنتاجية مع بدء موسم حصاد هذا العام قريبا".

وتصرف مصر عدة سلع أساسية للمواطنين شهريا من خلال بطاقات دعم تعرف باسم "بطاقة التموين"، ويحصل كل مواطن مقيد بالبطاقة على 50 جنيها (1.62 دولار) تنفق لاختيار أصناف من 27 سلعة تموينية متاحة لدى محلات مخصصة لذلك، ويبلغ مخصص دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة السنة المالية الحالية 2023/2024 مبلغ 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار)، وفقا للبيان المالي للموازنة.

وقال رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن وقف صرف الأرز ضمن السلع التموينية "يخفف ضغط الطلب على الأرز محليا"، موضحا أن "مضارب الأرز كانت تتنافس على جمع الأرز من المزارعين للالتزام بمناقصات توريده للحكومة لصرفه ضمن السلع التموينية المتاحة للمواطنين، ومع رفع صرفه ضمن قائمة السلع التموينية سيخف ضغط الطلب على الأرز مما قد يؤدي إلى استقرار سعره".

ويبلغ مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز 3.3 شهر، وسيبدأ حصاد الموسم الجديد خلال أسبوعين، وفقا لتصريحات رسمية لوزير التموين علي المصيلحي.

وأضاف شحاتة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن رفع حصة الأرز من السلع التموينية "لن يؤثر على إتاحته في الأسواق، إذ يمكن للمواطنين شراء الأرز بالسعر الحر من السلاسل التجارية والمحلات في كل أنحاء الجمهورية، كما يمكن شرائه من المجمعات الاستهلاكية الحكومية ضمن منظومة فارق نقاط الخبز".

ووفقا لبيانات رسمية من وزارة الري، تبلغ حجم مساحة الأرض المنزرعة بالأرز في مصر هذا العام 1.6 مليون فدان، وهي ضعف حجم المساحة المنزرعة العام الماضي، وتكفي هذه المساحة لتحقيق اكتفاء ذاتي من المحصول.

وأشار إلى أن سعر الأرز الشعير انخفضت إلى مستويات تتراوح بين 11-12 ألف جنيه (355.33- 387.63 دولار) للطن، والأرز الشعير العريض من 12000-13250 جنيه (387.63-428.02 دولار)، مع وجود وفرة في الأسواق من كل الأنواع، على أن يصل متوسط سعر كيلو الأرز للمستهلك ما بين 20-22 جنيهًا (0.65- 0.71 دولار) للكيلو.

وتناقلت وسائل إعلام محلية تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يتوقع أن يبلغ حجم إنتاج مصر من الأرز 3.9 مليون طن في موسم 2023/2024 بزيادة 200 ألف طن عن المقدرة خلال موسم 2022/2023، مما سيؤدي إلى خفض واردات مصر من الأرز إلى 300 ألف طن خلال عام 2023 من 600 ألف طن في عام 2022.

ولفت رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية إلى أن حجم إنتاج مصر من الأرز "يكفي استهلاك السوق المحلي، غير أنه يتم استيراد كميات قليلة لإجبار المزارعين والتجار على عدم التخزين، وإتاحة كل الكميات المنزرعة في الأسواق، خاصة مع زيادة حجم الإنتاج المحلي هذا العام تصل إلى 500 ألف طن مع زيادة المساحة المنزرعة".

وسبق أن حددت وزارة الري، المساحة التي سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال الموسم الصيفي بـ724 ألف فدان في 9 محافظات بالإضافة إلى زراعة 200 ألف فدان آخرين بسلالات الأرز الموفرة للمياه.