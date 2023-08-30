الجبير بقمة أمنية: 30 صراعا يحدث حول العالم من يمكن تسمية 5؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في جلسة حوار بشأن الأمن العالمي على هامش الدورة 18 لمؤتمر منتدى "بليد" الاستراتيجي الدولي 2023.

(تصريح الجبير يبدأ عند الدقيقة 2:09:40)

ووجه للجبير سؤال نصه: "ما الذي يقول ويشكل الأمن المعاصر هل هو الحجم أو الثراء أو الجيوسياسة أم التكنولوجيا؟"، ليرد المسؤول السعودي قائلا: "كل ما سابق.. أنا متفائل وأيضا براغماتي، هناك أكثر من 30 صراعا تحدث حول العالم اليوم كم عدد الأشخاص في هذه الغرفة ممكن يمكنهم تسمية 5 منها؟ أعتقد أن ما حدث عندما وقع الصراع في أوروبا ركزت انتباه اصدقاءنا في أوروبا وجعلتهم يعتقدون أن الدساتير لا تعمل وأن الأمن ينهار وأننا بحاجة إلى هيكلة جديدة ونحتاج ونحتاج.. لأن ذلك حصل في ساحتكم الخلفية.."

وتابع قائلا: "في مناطق أخرى في العالم الصراع حدث عادي أنا لا أقول إنه حدث جيد ولكن الناس معتادون على الحروب والصراعات العرقية والصراعات المناطقية وغيرها أعتقد أن عالمنا اليوم في مكان افضل مما كان عليه قبل 50 أو 100 عام واعتقد أن ما ننظر إليه الآن كصانعي سياسة رقعة شطرنج بأدوار متعددة حيث بيد لدينا عالم يمضي تجاه ثقافة عالمية سواء رغبنا بذلك أم لا فنحن مترابطون، طفل بعمر 9 سنوات في السعودية يمكنه التواصل مع طفل بعمر 9 سنوات في السويد ويمكنهما التواصل مع شخص بعمر 50 في أستراليا والحدود تختفي.."

وأضاف: "القيم أصبحت متشابهة لدينا جميعا أيقونات ومعجبين بلاعبي كرة قدم مثل رونالدو وميسي وغيرهم وكلنا معجبون بثقافة البوب وكلنا بدأنا بالتعلم من بعضنا البعض، هذه تطورات إيجابية، لدينا أيضا مسألة التواصل أسهل والتنقل أسهل ونتعامل ولدينا هجرة وهذا أيضا يدمجننا، ولكن مع حصول هذا هناك اندفاع نحو الخوف من المجهول.."

واستطرد: "لدينا أيضا موقفا وصراعا بين الايدولوجية والبراغماتية، البراغماتية تدفع لصناعة مجتمعات أفضل وتمكين الشباب والمرأة وجذب استثمارات محلية وخارجية وتنويع الاقتصاد.. نحن نحاول القيام بذلك في السعودية وهذه رؤيتنا لـ2030 وعلى الصعيد الآخر من ذلك هو الأيدولوجية حيث يريد أناس إعادة امبراطوريات فقدت منذ زمن ويريدون الحصول على أراض والهيمنة على عواصم إلى أين؟ وسيطرت على عاصمة وماذا ستفعل بها بعد ذلك؟ كيف سيضع هذا الطعام على طاولتك؟".

ولفت الجبير قائلا: "لدينا أيضا مسألة التعاون الدولي، حيث أنه هناك اجماع للكل بأنه دون العمل معا لن نتمكن من مواجهة التحديات التي تواجهننا جميعا، ما كنا لنتعامل مع الجائحة إن لم نعمل معا وغير قادرين على مواجهة التغير المناخي إلا بالعمل معا، هناك أمور تدفعنا للعمل معا وهناك أمور تفصلنا عن بعض وهناك أمور تحيرنا وعليه كيف نتعامل مع ذلك؟ علينا أن نكون براغماتيين.."