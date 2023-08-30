صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته الداخلية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمداهمة نفذتها قوات الأمن السعودية على مشتبه بهم بترويج المخدرات في العاصمة السعودية، الرياض.

وأبرز نشطاء الضوء على جملة "علامكم يا أخي" التي قالها أحد المشتبه بهم لحظة القاء القبض عليه الأمر الذي أثار تفاعلا.

الفيديو المتداول نشرته وزارة الداخلية السعودية على صفحتها بمنصة سناب شات لافتة إلى اعتقال 3 أشخاص من المقيمين السوريين في المداهمة الأمنية.

وذكرت الداخلية السعودية أنها ضبطت نحو نصف مليون حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة.