165 صحفيا سجّلوا مفقودين منذ عام 2000 ودولة عربية تتصدر القائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود” بلغ عدد الصحفيين المفقودين 165 منذ عام 2000 حتى آخر تحديث صادر في 2023. وقد شملت القائمة 37 دولة، لتتصدر سوريا بين الدول ذات السجل الأعلى بعدد الصحفيين المفقودين بعدد يبلغ 33 شخص.

ومن ضمن الدول العربية، جاءت اليمن في المرتبة الثانية بإجمالي عدد الصحفيين المفقودين بإجمالي 11 شخصا، لتليها العراق بـ8 ومن ثم مصر بـ4.

ووفقًا لنتائج تصنيف مؤشر حرية الصحافة الصادر عن المنظمة في وقت سابق من هذا العام، ما تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر مناطق العالم خطورة بالنسبة للصحفيين، مع وضع تصنيف "سيئ جدًا" في أكثر من نصف دولها، وتعود الدرجة المنخفضة للغاية لبعض الدول، بما في ذلك سوريا (بالمرتبة 175) واليمن (بالمرتبة 168) والعراق (بالمرتبة 167)، بشكل خاص إلى العدد الكبير من الصحفيين المفقودين أو المحتجزين كرهائن.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية وفقًا لعدد الصحفيين المفقودين منذ عام 2000.