برفقة العاهل الأردني وولي العهد والأميرة رجوة.. الملكة رانيا تنشر صورة عائلية بمناسبة ذكرى ميلادها وهكذا علقت عليها

الشرق الأوسط
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برفقة العاهل الأردني وولي العهد والأميرة رجوة.. الملكة رانيا تنشر صورة عائلية بمناسبة ذكرى ميلادها وهكذا علقت عليها
Credit: Olivier Douliery-Pool/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت الملكة رانيا العبدالله صورة عائلية بمناسبة ذكرى ميلادها وأعربت فيها عن امتنانها لوجود عائلتها في حياتها.

وظهر في الصورة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، وولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، وزوجته الأميرة رجوة الحسين.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة في القول: "الحمدلله على نعمة وجودكم بحياتي. أحلى فرحة بوجود عائلتي الصغيرة بجانبي وبكل الأردنيين اللي ما في مثلهم بالعالم".

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على ذكرى ميلاد الملكة رانيا العبدالله، الخميس، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الصورة القديمة والحديثة لها بهذه المناسبة.

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