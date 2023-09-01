"حاول إخفاء مصادر أموال مشبوهة".. البحرين تعلن القبض على شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، إلقاء القبض على موظف يحمل جنسية آسيوية وذلك لقيامه بإخفاء مصادر أموال مشبوهة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية قالت فيه: "أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة".

وأوضحت: "فور ورود معلومات حول الواقعة، تم مباشرة عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، حيث دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضافت أنه "يجري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة".