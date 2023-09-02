دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الجمعة، استردادها لفتاة تبلغ من العمر 24 عاما بقضية احتيال بعد هروبها إلى دولة أخرى.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية وورد فيه: "تأكيداً على أهمية التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها مع الدول الأعضاء في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب، فقد تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، من استرداد امرأة (24 عاماً) من إحدى الدول الشقيقة إلى مملكة البحرين مطلوبة بتهمة استعمال توقيع الكتروني واحتيال الكتروني".

وأوضحت أن ذلك تم "بعد صدور طلب التوقيف المؤقت من إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بموجب مذكرة القبض الدولية الصادرة من النيابة العامة بمملكة البحرين".

ولم تقدم الداخلية البحرينية تفاصيلا إضافية في القضية أو اسم الدولة التي هربت إليها الفتاة.