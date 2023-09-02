"خلص بكفي".. تصريح ولي عهد الأردن بعد إطلاق نار بفرح يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله وتصريح "خلص بكفي" في إشارة إلى ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية خلال الأفراح.

جاء ذلك خلال تعزية ولي العهد الأردني "أهالي محافظة معان وعشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة الذي توفي الأربعاء إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال حمام عرسه"، وفقا لما نقلته قناة المملكة الأردنية الرسمية.

ونقلت القناة أن الأمير الحسين أعرب عن "حزنه الشديد وعن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه".

وشدد ولي العهد الأردني على "ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية للحد من ظاهرة استخدام العيارات النارية في الأفراح"، وفقا لقناة المملكة.