(CNN)—توفي محمد الفايد، رجل الأعمال المصري بحسب بيان صادر عن عائلته بعمر يناهز الـ 94 عامًا. ولد الفايد في الإسكندرية بمصر عام 1929، وانتهز فرص ريادة الأعمال التي أتيحت له خلال زواجه القصير من سميرة خاشقجي، الكاتبة السعودية وأخت تاجر الأسلحة الملياردير عدنان خاشقجي.

حول الفايد ثروات مؤسستين في لندن، متجر هارودز متعدد الأقسام ونادي فولهام لكرة القدم، وشن حربًا كلامية مع العائلة المالكة البريطانية بعد مقتل ابنه في حادث سيارة إلى جانب الأميرة ديانا.

شق الفايد طريقه إلى المجتمع الراقي في لندن من خلال شراء عدد من المؤسسات الفخمة بعد وصوله إلى المملكة المتحدة في السبعينيات، وامتلك أيضًا فندق ريتز الشهير في باريس لمدة أربعة عقود.

لكنه أثبت أنه شخصية مثيرة للجدل على نحو متزايد خلال كفاحه العلني من أجل الحصول على الجنسية البريطانية، بل وأكثر من ذلك بعد وفاة ديانا وابنه دودي الفايد في باريس عام 1997.

أصر الفايد لعقود من الزمن على أنهما قُتلا، رغم أن التحقيقات وجدت خلاف ذلك، وكان يزدري العائلة المالكة البريطانية في حياته بعد ذلك.

إليكم نظرة على أبرز الحقائق عن رجل الأعمال المصري محمد الفايد.