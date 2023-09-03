السعودية.. تداول فيديو اعتداء بسكين على شخص والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص بالاعتداء بسكين على شخص آخر الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو "مموها" عبر صفحتها على منصة سناب شات.

وقائلة الداخلية في بيان أرفقته بمقطع الفيديو: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن المحتوى المرئي المتداول لشخصين يعتديان على آخر بسلاح أبيض منذ عام بسبب خلاف بينهم.."

وتابعت أن الخلاف بين الأشخاص في مقطع الفيديو جاء "إثر هروب المعتديين من حادث مروري بمركبة مستأجرة ولك يتقدم المعتدى عليه ببلاغ للجهات الأمنية في حينه وتم القبض عليهم لاحقا في قضايا ترويج المخدرات.."