دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى لخروج رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، من مركبة "دراغون" بعد وصولها إلى الأرض بسلام الإثنين.

وظهر النيادي في المقطع وهو يترجل من مركبة الفضاء بمساعدة طاقم الإنقاذ الذي كان بانتظار الطاقم حيث قام بسحب المركبة من المحيط إلى سفينة الإنقاذ.

وخرج رواد الفضاء من المركبة تباعا وبدت الابتسامات واضحة على وجوههم وسط تصفيق حار.

وكان قائد الطاقم ستيفن بوين أول من غادر المركبة تبعه وورين وودي ثم أندريه أندريه فيديايف ثم سلطان النيادي.

وسيتم نقل أفراد الطاقم إلى اليابسة في أمريكا ثم سيغادر كل منهم إلى وطنه بعد ذلك، إذ سيعود سلطان إلى الإمارات وأندريه إلى روسيا بعد مهمة علمية استغرقت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.