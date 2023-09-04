شاهد.. أردوغان يتحدث لـCNN عن المصالحة مع الأسد ويرد على شرط الرئيس السوري لمقابلته

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرًا بشأن ما وصفه بالتدخل الخارجي في سوريا، حيث وقعت اشتباكات شاركت فيها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في الشمال، فضلا عن احتجاجات مناهضة للنظام في الأيام الأخيرة. كما وقعت حوادث شاركت فيها طائرات مقاتلة أمريكية وروسية في الأجواء السورية.

وقال بوتين بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي على البحر الأسود: "من المهم أن نتشارك في الأساليب الأساسية لحل الأزمة السورية، مثل احترام سيادة هذا البلد واستقلاله وسلامة أراضيه".

وأضاف بوتين: "نحن نفهم أنه من أجل إطلاق عملية ترميم واسعة النطاق لهذا البلد، من الضروري تحقيق المصالحة الوطنية والاتفاق. ونحن ننطلق من حقيقة أن مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون أنفسهم، دون فرض أي وصفات أو نماذج جاهزة من الخارج".

وكان لروسيا وجود عسكري كبير في سوريا منذ عام 2015، حيث استخدمت الطائرات المقاتلة على نطاق واسع لقصف المناطق التي يسيطر عليها المتمردون دعماً لنظام بشار الأسد.

وفي الأيام الأخيرة، دعا المتظاهرون في جنوب غرب سوريا الأسد إلى التنحي.

تجمع محتجون في مدينة السويداء، الجمعة، للمشاركة في مظاهرات نادرة للتنديد بسوء الأوضاع المعيشية والمطالبة بتغيير النظام.

كما اندلعت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والميليشيات التي يقودها العرب في شمال شرق سوريا.

قال البنتاغون، الجمعة، إن الطائرات المقاتلة الروسية اقتربت من طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35 وطائرات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريا في سبع مناسبات خلال أغسطس/ آب وحلقت في عدة حالات على مسافة 1000 قدم.

وقال الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن تصرفات الطائرات الروسية كانت "غير آمنة وغير مهنية"، مضيفًا أن المقاتلات الروسية حلقت في "مناورات عدوانية، كان العديد منها على مسافة 1000 قدم".