إسرائيل توقف جميع الصادرات من غزة "ردا على محاولة تهريب متفجرات"

(CNN) -- أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، وقف جميع عمليات التصدير من غزة إلى إسرائيل "مع استثناءات قليلة، حتى إشعار آخر"، وذلك وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والمتحدث باسم الجيش ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن القرار جاء "ردا على محاولة تهريب متفجرات من غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الاثنين".

وأضافت: "أحبطت القوات الأمنية محاولة تهريب عبوة ناسفة من قطاع غزة كانت مخبأة ضمن شحنة ملابس، وبعد تقييم الوضع العملياتي، توقفت عمليات التسليم التجارية من غزة، وسيتم استئناف عمليات التسليم وفقا لتقييمات الوضع اللاحقة".

وقال مسؤول السلطة الفلسطينية الذي ينسق الشحنات، رائد فتوح، لشبكة CNN عبر الهاتف، إن "الإسرائيليين أبلغوا السلطة الفلسطينية بوقف الصادرات ابتداء من يوم الثلاثاء".