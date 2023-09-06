البحرين ترد على إيران بعد تصريحات مسؤول عن وضع السجناء بالمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت ووزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، على التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية والتي انتقد فيها وضع السجناء في المملكة معتبرة ذلك "تدخلا في الشؤون الداخلية".

جاء ذلك في بيان للخارجية البحرينية ورد فيه: "تعرب وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد للتصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في مملكة البحرين، باعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين".

وتابع البيان: "تؤكد الوزارة أن مملكة البحرين تملك عددًا من الآليات الوطنية المستقلة المعنية بمتابعة حقوق الإنسان في المملكة، وأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين قد قامتا بزيارات مفاجئة لمركز الإصلاح والتأهيل للتحقق من الادعاءات الخاصة بوضع المحتجزين في المركز، وقد تم الاطلاع على عدد من المطالب الإدارية التي قدمها بعض النزلاء، ورفع تقرير مفصل للجهات المعنية، حيث تم التجاوب بإيجابية مع التوصيات انطلاقًا من التعاون الدائم بين وزارة الداخلية والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان".

وأضافت: "تشدد الوزارة على أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل بها، وتدعو المسؤولين في إيران إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات مغلوطة تسيء إلى العلاقات بين البلدين".