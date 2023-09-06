السعودية.. تداول فيديو تعنيف وضرب طفلة والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُسمع فيه قيام أم بتعنيف طفلتها الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول (بدون صوت) على صفحتها الرسمية بمنصة سناب شات.

وقالت الداخلية في بيان أرفقته بمقطع الفيديو: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول عن تعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها، فإنه تمت مباشرة الواقعة والوقوف على الحالة بالتنسيق مع وحدة حماية الأسرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.."

وأضافت: "جرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية إلى النيابة العامة".