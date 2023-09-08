أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خرج جموع المتظاهرين إلى الشوارع والساحات في مدينة السويداء، جنوبي سوريا، في مظاهرات مناهضة للرئيس السوري بشار الأسد وحكومته وفقا لمقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام تابعة لمجموعات حقوقية الجمعة.

وتتواصل المظاهرات لليوم العشرين على التوالي وتدعو لإسقاط النظام السوري الذي يقوده الأسد,

وقال مرهف الشاعر، وهو صحفي محلي والمدير الإعلامي لـ"إعلام الانتفاضة" لـCNN إن حوالي 5000 شخص تجمع للتظاهر في "ساحة الكرامة" في وسط المدينة الجمعة.

وقال الشاعر لـCNN في اتصال هاتفي الجمعة: "تظاهر 5000 شخص اليوم، لقد هتفنا ضد الأسد وطالبنا برحيله، الاحتجاجات سلمية وتشهد مشاركة نسائية مؤثرة، وانضم إلينا ضيوف من مدينة درعا ومن عشائر ريف السويداء".

وتُعد السويداء من المدن التي تقبع تحت سيطرة النظام، لكن الحضور الأمني فيها قليل جدا وينتمي معظم سكانها للطائفة الدرزية وتنتمي أقلية من السكان للمذهب السني مع وجود عائلات تعتنق الديانة المسيحية.