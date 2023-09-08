علاء مبارك يعلق على الزيادة السكانية في مصر بفيديو لـ3 رؤساء سابقين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استشهد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، بمقطع فيديو يضم تصريحات لثلاث رؤساء سابقين هم جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك.

جاء ذلك في تدوينة لعلاء مبارك على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قائلا: "الزيادة السكانية خطر يهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر".

وكان رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة المصري الأسبق، أشرف حاتم، قد قال في تصريحات لبوابة الأهرام إن "المواليد في مصر تزداد بمعدل 2.5 مليون مولود في العام الواحد".

وأضاف: "تواجه الدولة تحديات كثيرة في مواجهة القضية السكانية، أثقلها هو عدم وجود إمكانية مالية تقابل الزيادة السنوية للمواليد 2.5 مليون مولود سنويا، وتوفر بنية تحتية لإتاحة تساعد في توفير الخدمات المجانية لهؤلاء المواليد".