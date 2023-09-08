إيران: اعتقال عم مهسا أميني قبل مرور عام على وفاتها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم القبض على عم مهسا أميني، المرأة الكردية، التي أثارت وفاتها في حجز الدولة موجة من الاحتجاجات بجميع أنحاء إيران، قبل الذكرى السنوية الأولى لوفاتها، بحسب ما أفاد أحد أفراد الأسرة، وتقارير من وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA).

وبحسب HRANA، فقد تم اعتقال صفا علي، من سكان سقز، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري في منزله من قبل عشرة من عناصر المخابرات.

وقال أحد أفراد أسرة علي لشبكة CNN، إنه تم نقله منذ ذلك الحين إلى طهران، لكنه لم يتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل خوفا على سلامة إيلي.

وأسباب اعتقاله غير معروفة حاليا.

كما تحدث مصدر لم يذكر اسمه لـHRANA عن "الضغوط والتهديدات المتزايدة التي تواجهها عائلة مهسا أميني من قبل المؤسسات الأمنية".

وتوفيت مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق التابعة للحرس الثوري الإيراني في 16 سبتمبر/ أيلول 2022. وأثارت وفاتها حركة اجتماعية استمرت شهورا في جميع أنحاء إيران.