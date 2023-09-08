الكويت تفتح تحقيقا بعد شكوى مواطن في مطار الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح تحقيق بعد تداول شكوى لأحد المواطنين وادعاء تعرضه للإساءة من قبل جهة أمنية مختصة في المطار الأمر الذي اثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا): "معالي الوزير يأمر بفتح تحقيق بشأن واقعة مطار الكويت الدولي.. تقوم وزارة الداخلية بمتابعة الجانب الأمني بشتى انواعه وصوره والعمل على تطبيق القانون في كافة أرجاء البلاد".

وتابعت: "حيث ان من ما تم اتخاذه من اجراءات لأحد المواطنين في مطار الكويت الدولي هو من قِبَلْ جهة أمنية مختصة بأمن البلاد ومن واجباتها بالدرجة الأولى هو حفظ كرامة الأشخاص والقيام بأعمال الوظيفة وفق الأطر القانونية والإجرائية السليمة.. وبناء عليه فقد أمر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بعمل تحقيق للوقوف على ملابسات واقعة مطار الكويت الدولي وبيان الأسباب والتداعيات لهذا الإجراء وذلك للبت فيه بناء على نتائج التحقيق".

وأضافت: "وإذ تؤكد وزارة الداخلية بأنها حريصة كل الحرص على حفظ كرامة المواطنين والمقيمين وترفض رفضاً باتاً الإجراءات التعسفية حيالهم".