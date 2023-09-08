الإمارات تعلن موت أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية.. والبحث جار عن الآخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات وفاة أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية التي سقطت وانتُشل حطامها، الجمعة، وفقا لوكالة انباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة في موقع تحطم الطائرة حيث تحطمت قبالة سواحل إمارة أم القيوين بعد إقلاعها من مطار آل مكتوم الدولي في إمارة دبي.

وأكدت الهيئة أن عمليات البحث مستمرة عن قائد الطائرة العمودية الآخر الذي كان جزءا من رحلة التدريب.

وأشارت الهيئة إلى أن " عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ".

وتقدمت الهيئة بالتعازي لعائلة الطيار المتوفى، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأعلنت السلطات الإماراتية، الجمعة، انتشال حطام طائرة عمودية سقطت خلال رحلة تدريبية وكان على متنها طياران أحدهما مصري الجنسية.