الأعنف منذ أكثر من قرن.. لقطات من زلزال قوي يضرب المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، السبت، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال البيان: "على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية، أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية"، بحسب الوكالة الجزائرية.

وأردف البيان: "كما قررت السلطات الجزائرية العليا، فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين"، طبقا لما نقلت الوكالة عن البيان.

وفي الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، السبت "عن خالص تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، جنوب غربي مراكش".

وقال البيان: "تتابع الجزائر ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية. وتتقدم بهذا المصاب الجلل، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين"، طبقا لما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن البيان.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب عام 2021، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المسجلة في المغرب.

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا و672 جريحًا، منها 205 حالات حرجة، بحسب قناة "الأولى" المغربية الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الزلزال أثر على 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة بها.