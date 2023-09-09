اتصال بين زيلينسكي ومحمد بن سلمان.. والرئيس الأوكراني يوضح التفاصيل

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
اتصال بين زيلينسكي ومحمد بن سلمان.. والرئيس الأوكراني يوضح التفاصيل
صورة أرشيفية للقاء سابق بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيCredit: spa.gov.sa/

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  أكد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان "حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية – الروسية) والوصول إلى السلام"، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

قد يهمك أيضاً

أوكرانيا عن مشاركة الصين في قمة جدة: السعودية لعبت دورا مهما

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد الأمير محمد بن سلمان على "مواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة".

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني، عبر منصة "إكس"، الجمعة، إنه "تحدث مع ولي العهد السعودي حول التعاون الثنائي بين البلدين"، وأضاف: "أنا ممتن لدعمه المستمر لجميع جهود السلام، بما في ذلك الاجتماع الناجح لمستشاري الأمن القومي والمسؤولين السياسيين في جدة".

يذكر أن السعودية استضافت، الشهر الماضي، في مدينة جدة قمة جمعت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين بهدف إيجاد صيغة للسلام في أوكرانيا.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.