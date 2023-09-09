زلزال المغرب: ألحق أضرارا بأسوار مراكش التاريخية ودمر مبان

(CNN)-- لقي 296 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المغرب مساء الجمعة، وفقا للحصيلة الأولية التي ذكرتها قناة "الأولى" المغربية الحكومية.

ووفقا للقناة الأولى، ألحق الزلزال أضرارا بأجزاء من أسوار مراكش التاريخية وهي عبارة عن مجموعة من الأسوار الدفاعية التي تحيط بأحياء المدينة التاريخية في مراكش، وقد تم وضعها لأول مرة في أوائل القرن الثاني عشر.

وأظهرت لقطات بثتها "الأولى" انهيار عدة مبان في أعقاب الزلزال الذي وقع جنوب غرب مدينة مراكش بالمغرب، في حين فر آلاف الأشخاص من منازلهم ومبانيهم السكنية بعد أن حذر المعهد الوطني للجيوفيزياء في البلاد من هزات ارتدادية.

وتواجه فرق الإنقاذ في المغرب صعوبات في الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا بعد أن تضررت الطرق وانغلقت عقب الزلزال حسبما أفادت قناة الأولى.