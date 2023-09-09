تظهر هذه الصورة المأخوذة من لقطات فيديو التقطتها وكالة فرانس برس، أشخاصا في العراء في مراكش في 9 سبتمبر 2023، بعد زلزال بقوة 6.8 درجة

(CNN)— أودى زلزال ضرب المغرب الساعة الـ11 ليلا تقريبا بالتوقيت المحلي، الجمعة، بحياة ما لا يقل عن 296 شخصا وأصيب 153 آخرون وفقا لما ذكرته القناة "الأولى" المغربية الرسمية.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلومترا (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "الزلازل بهذا الحجم في المنطقة غير شائعة، ولكنها ليست غير متوقعة.. فمنذ عام 1900، لم تكن هناك زلازل من مستوى M6 (بقوة 6) وأكبر في نطاق 500 كيلومتر من هذا الزلزال، ولم تحدث سوى تسعة زلازل من طراز M5 (بقوة 5)".

وتوقعت الهيئة الأمريكية "احتمال حدوث أضرار كبيرة ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق"، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص في المنطقة يقيمون في مبان "مهددة بشدة خلال الاهتزازات الزلزالية".