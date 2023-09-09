زلزال المغرب واحتمال ضئيل بأنه "مقدمة لزلزال أقوى".. خبير يوضح لـCNN

الشرق الأوسط
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(CNN)— قال جوناثان ستيوارت، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إنه يتوقع عدة هزات ارتدادية قوية بالنظر إلى شدة الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وأنها قد تبلغ "الخمسات العالية" (أكثر من 5.5 درجة على مقياس ريختر).

وأضاف ستيوارت في تصريح لشبكة CNN أن الاحتمال الآخر، رغم أنه ضئيل للغاية، هو أن زلزال ليلة الجمعة قد يكون مقدمة لزلزال أقوى، لافتا إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة الصفيحة الوسطى، وهو أمر غير معتاد نسبيا بالنسبة لزلزال كبير.

وتابع ستيوارت إنه ورغم أن الزلزال كان أضعف 30 مرة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب تركيا في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه أطلق "كمية هائلة من الطاقة" ومن المرجح أن يحدث أضرارًا جسيمة.

وحذّر الخبير من أنه بالنسبة للهياكل الضعيفة مثل هياكل البناء غير المسلحة، قائلا: "يمكننا أن نتوقع أضرارا كبيرة".

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