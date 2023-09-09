مراكش "إصابات بالرأس وأجواء ذعر".. موظف بـCNN شهد زلزال المغرب يروي

(CNN)— وقال بنيامين براون، موظف CNN، الذي كان في مراكش عندما وقع زلزال المغرب، مساء الجمعة، إن الأمر استغرق بعض الوقت حتى تمكن الناس في المنطقة من استيعاب ما يحدث.

وقال إنه وآخرون غادروا الفندق بعد أن شعروا بالهزات وتوجهوا إلى أرض مفتوحة، مضيفا أن معظم الناس - بما في ذلك بعضهم ما زالوا يرتدون ملابس النوم - ظهروا في البداية هادئين "ثم بدأ الأمر بعد بضع دقائق، وبدأ الصراخ".

وتابع براون، الذي تحدث عبر الهاتف إلى غرفة أخبار CNN مع مايكل هولمز، أن الذعر ساد عندما بدأ الناس يلاحظون إصاباتهم: "يبدو أن بعضهم مصاب بجروح خطيرة في الرأس مع وجود الكثير من الدماء، وهي في الواقع سيئة للغاية لدرجة أنه في حالة واحدة على الأقل اضطرت سيارة إسعاف إلى إبعاد امرأة مصابة لأنها كانت ممتلئة بالكامل".

واستطرد: "مشهد صادم للغاية بالنسبة لمراكش"، وأن العديد من المباني دمرت جزئيا، وسقطت أسطح بعضها وتحطمت النوافذ الزجاجية، كما انهارت أجزاء من أسوار مراكش التاريخية.