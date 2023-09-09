دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- - ضرب زلزال قوي بقوة 6.8 درجة المغرب ليلة الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 300 شخص وإجبار العديد من السكان على قضاء الليل في الشوارع فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من شمال إفريقيا منذ أكثر من قرن.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول محلي أن معظم الوفيات حدثت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها، ناقلة عن شهود عيان أن سكان العاصمة الرباط، على بعد نحو 350 كيلومترا شمال جبال أطلس شعروا بالهزة أيضا.

ودعا المركز المغربي لنقل الدم المواطنين إلى التبرع بالدم لمساعدة الضحايا المحتاجين في أعقاب زلزال الجمعة، وأن حالة العديد من المصابين تتطلب أكياس الدم في أسرع وقت ممكن، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي المغربي، السبت.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلومترا (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.