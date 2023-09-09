(CNN)-- قال صحفي في شبكة CNN في مراكش إن العديد من الجرحى شُوهدوا واقفين خارج مبنى مستشفى بالمدينة، وبعضهم مُصاب بجروح خطيرة على ما يبدو، مضيفا أن أسرّة المستشفيات نُقلت إلى خارج المبنى، مع وجود أمني كبير بالمنطقة المجاورة، بما في ذلك الجيش والشرطة.

وأفاد صحفيون من CNN في المنطقة بوجود حركة مرورية في بعض شوارع مراكش، حيث تسارع الحافلات وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإسعاف لنقل المرضى والسياح الفارين من الدمار في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، مساء الجمعة.

كما يمكن رؤية العديد من سيارات الإسعاف وهي تتنقل بين مدينة مراكش، الجزء القديم من المدينة، إلى مستشفى محمد السادس، حيث وقف عدد من الأشخاص في الشارع، وفقا لصحفيي CNN.

وقالت القناة "الأولى" المغربية الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية، إن حصيلة ضحايا زلزال المغرب ارتفعت إلى 632 قتيلا و329 جريحا، حتى الساعة الـ7 صباحا بالتوقيت المحلي.