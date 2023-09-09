العدسة ترصد السيسي بلقطات في قمة العشرين في الهند

الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) يتحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الأولى لقمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي في 9 سبتمبر 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رصدت عدسات الكاميرا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي الذي وصل إلى الهند بدعوة من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي لحضور اجتماعات قمة العشرين.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، قد نشر صورا في تدوينة على فيسبوك: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري عدداً من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، وذلك مع كلٍ من السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والسيد عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والسيد لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل، والسيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، والسيد لي كيانج رئيس الوزراء الصيني، والسيدة أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والسيد تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية".

وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المطار عشية قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين في نيودلهي في 8 سبتمبر 2023. Credit: PIB/AFP via Getty Images

وكان المتحدث المصري قد ذكر أن الرئيس المصري "سيركز خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والإفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف".

وأضاف: "سيؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلاً عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة".