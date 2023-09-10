تداول فيديو تلعثم بايدن بنطق اسم محمد بن سلمان مرتين بقمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لكلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال اجتماع قمة العشرين الذي تستضيفه الهند.

وأبرز نشطاء تلعثم بايدن في كلمته عند نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان واعادته قراءة الاسم مرتين.

وكان نشطاء قد أبرزوا مقاطع فيديو آخرى تظهر مصافحة بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي بعد ضجة "مصافحة القبضة" بينهما خلال زيارة بايدن إلى المملكة العام 2022.

ويذكر أن ولي العهد السعودي، أعلن السبت خلال مشاركته في قمة العشرين، أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بما يعزز التبادل التجاري، ويعزز أمن الطاقة العالمي.