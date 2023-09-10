دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قاله الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد خلال اجتماع قمة العشرين في الهند الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال بايدن في كلمته: "لم أذكر الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات لأنني أعلم أنه كان يتحدث وأود أن أقول شكرا شكرا شكرا لا اعتقد أننا سنكون هنا بدونك.."

وعلق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله على مقطع الفيديو قائلا بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "كلمة شكر وتقدير واحترام من جو بايدن رئيس اقوى دولة في العالم مخاطبا رئيس الإمارات صاحب فكرة ربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا في مشروع اقتصادي يخدم العالم أجمع عبر موانئ الإمارات والخليج العربي ويوازي في ضخامته واهميته مشروع الحزام والطريق الصيني. قال ’لم نك هنا لولاك‘".

وفي تدوينة منفصلة أضاف عبدالخالق عبدالله: "ينطلق هذا المشروع الذي يتم برعاية أمريكية 1 من الهند بحرا 2 إلى موانئ الإمارات 3 ثم برا في السعودية 4 ومنها إلى الأردن وإسرائيل عبر خط سكة حديد 5 ثم بحرا إلى اليونان 6 ومنها برا إلى أوروبا".