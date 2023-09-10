دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد على هامش قمة العشرين، السبت.

وأبرز نشطاء الصورة ليلفت بعضهم إلى أنها "تلجم المتربصين" عقب ما تم تداوله من شائعات وجود خلاف سعودي إماراتي في حين نشر الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد الصورة بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) مكتفيا بالتعليق بعلمي السعودية والإمارات وبينهما قلب.

ويذكر أن الهند التي تستضيف قمة مجموعة العشرين وجهت دعوة إلى 3 دولة عربية هي مصر والإمارات وسلطنة عُمان لحضور اعمال القمة 2023.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد أعلن عن التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بما يعزز التبادل التجاري، ويعزز أمن الطاقة العالمي، وذلك خلال كلمته في قمة العشرين، السبت.