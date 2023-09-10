هل ستتأثر مصر بزلزال المغرب؟.. معهد "البحوث الفلكية" يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الدكتور جاد القاضي، السبت، إن الزلزال الذي تعرض له المغرب، الجمعة، لا تأثير له على مصر.

وأضاف القاضي، في تصريح نشره المعهد عبر منصة "إكس": "نتمنى السلامة للأشقاء في دولة المغرب، وردا علي تناول البعض بتأثر مصر بالزلزال، فلا يوجد تأثير علي مصر ، وذلك لبعد المسافة بين البلدين وعن مركز الزلزال"، وتابع أن "أكثر الدول المتأثرة هي الجزائر وإسبانيا".

وذكر أن الزلزال الذي حدث في المغرب "سيكون له توابع، ولكن ليس بنفس القوة".

يذكر أن المغرب يشهد كارثة مأساوية بعدما تعرض، ليلة الجمعة، لأعنف زلزال منذ أكثر من قرن.

وأعلن المغرب، السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام، على أرواح ضحايا الزلزال مع تنكيس الأعلام فوق جميع المباني الحكومية، حسبما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.