مراكش بعد زلزال المغرب بالصور.. من حال الأهالي إلى الدمار

(CNN)-- قرر الكثير من الناس في مراكش قضاء الليل في الخارج، خوفًا من النوم في منازلهم في حالة حدوث أي هزات أرضية أخرى عقب الزلزال الذي شهدته المنطقة بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، الساعة الـ11 ليل الجمعة.

Credit: Carl Court/Getty Images)

ويبتعد الناس عن المباني في الجزء التاريخي من المدينة حيث تضرر بعضها وهناك مخاوف من احتمال انهيارها، وفي حديقة أوليفيرا وسط مراكش، يقضي مئات الأشخاص ليلتهم مستلقين على بطانيات ومراتب مؤقتة.

Credit: Carl Court/Getty Images)

وتتجمع عائلات بأكملها معًا، في محاولة للحصول على قسط من الراحة في الخارج حيث يوجد أطفال ومسنون وأشخاص آخرون يجلبون الإمدادات وحقائب الملابس والطعام، استعدادًا لما قد يصبح إقامة طويلة بعيدًا عن منازلهم.

Credit: Carl Court/Getty Images

واستمرت الرحلات الجوية من وإلى مراكش، وهي مركز رئيسي، بالعمل في الغالب كالمعتاد، رغم أن المطار كان مزدحمًا للغاية طوال الليل حتى يوم الأحد، حيث أمضى العشرات من السياح الليل نائمين على الأرض في الصالة الرئيسية.