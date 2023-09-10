دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، القبض على جان هرب خارج البلاد، وذلك بعد وقوع مشاجرة بين عسكريين في معسكر قوات الأمن الخاصة، وذلك فور عودته للكويت.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في منشور عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إلحاقاً لبيان مشاجرة عسكريين في معسكر قوات الأمن الخاصة وهرب الجاني خارج البلاد بعد الواقعة مباشرة، فقد تمكن قطاع أمن المنافذ والحدود من ضبط المتهم الهارب فور عودته إلى البلاد".

وأضافت: "وتم تحويله لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكانت قد أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، بيانا بشأن ما أُثير حول وقوع مشاجرة بين عسكريين في معسكر قوات الأمن الخاصة وهروب الجاني إلى خارج البلاد.

وقالت الوزارة: "أمر وزير الداخلية، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة بعد الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان الأسباب والتداعيات التي أدت إلى المشاجرة، وهروب الجاني لاتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة".