(CNN) – كان الزلزال القوي الذي ضرب المغرب بقوة 6.8 درجة، في وقت متأخر الجمعة، هو الأكثر دموية والأقوى الذي يضرب البلاد منذ عقود. وأودى بحياة أكثر من 2000 شخص، وألحق أضرارًا بأكثر من 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة حسب منظمة الصحة العالمية.

وتجاوز عدد القتلى الـ2000 شخص، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية، التي أفادت أيضا أن 1404 شخصا على الأقل في حالة حرجة.

وفيما يلي عدد الوفيات وفقا للمناطق المتضررة بالزلزال حتى الآن:

إقليم الحوز: 1293 وفاة

إقليم تارودانت: 452 وفاة

إقليم شيشاوة: 191 وفاة

إقليم ورزازات: 41 وفاة

مراكش: 15 وفاة

إقليم أزيلال: 11 وفاة

أكادير: 5 وفاة

الدار البيضاء: 3 وفيات

إقليم اليوسفية: وفاة واحدة

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه عدد الضحايا والمتضررين جراء زلزال المغرب.