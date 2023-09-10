(CNN)-- مع حلول الليل في المغرب، قد يجد أولئك الذين دمرت منازلهم بسبب الزلزال المميت الذي بلغت قوته 6.8 درجة أنفسهم ينامون في الشوارع مرة أخرى، فيما تحاول فرق البحث والإنقاذ الوصول إلى المتضررين بالقرب من مركز الزلزال الجبلي، وسط تحذيرات الخبراء من أن عدد القتلى قد يستمر في الارتفاع، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات أولا بأول:

- عدم اليقين يلوح في الأفق: لاحظ بنيامين براون، مراسل CNN، الذي كان في مراكش وقت وقوع الزلزال، أن العديد من حدائق المدينة والساحات العامة ومواقف السيارات تحولت إلى معسكرات وسط الدمار والخوف من الهزات الارتدادية، وتم نقل المصابين من الأماكن القريبة من مركز الزلزال إلى مستشفيات المدينة، حيث قام المسعفون بفرز العديد من المرضى في الهواء الطلق.

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة منطقة جبال أطلس بالمغرب عند الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 8 سبتمبر. Credit: US Geological Survey

- الرد المغربي: أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليمات بإنشاء لجنة لخدمات الإغاثة، تتولى توفير الرعاية والسكن والمواد الغذائية للمتضررين.

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- ارتفاع عدد القتلى: لقي ما لا يقل عن 2000 شخص حتفهم وأصيب 2000 آخرون بسبب الزلزال، بحسب ما نقلته قناة "الأولى" الرسمية عن وزارة الداخلية. وأعلن القصر الملكي المغربي يوم السبت الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد الكارثة.

- شهود عيان قرب جبال أطلس يشيرون إلى "دمار في كل مكان".