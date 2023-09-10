لفهم قوة زلزال المغرب ودماره.. إليكم على الخريطة توضيحا سريعا

(CNN)-- كان مركز الزلزال المغربي القاتل يوم الجمعة في جبال الأطلس الكبير، على بعد حوالي 72 كيلومترا (45 ميلا) جنوب غرب مراكش، وهي مركز صاخب للسياحة والثقافة موطن لحوالي 840 ألف شخص.

وتظهر الخريطة في الأعلى مناطق قوة الزلزال الأعلى حيث تتدرج من الأصفر إلى الأحمر فالعنابي وهو مركز الزلزال.

ولقي ما لا يقل عن 2012 شخصا حتفهم وأصيب 2059 آخرون في الزلزال الذي ليلة الجمعة، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية في البلاد، حسبما ذكرته قناة 2M الحكومية.

وبدت أسوأ معالم آثار الزلزال بالظهور في المجتمعات الجبلية الريفية، حيث قد يكون الوصول إليها صعبًا حتى في أفضل الأيام.