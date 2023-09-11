دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتعرض مصر لموجة من الطقس السيئ نتيجة وصول العاصفة دانيال للبلاد، مما أدى إلى انتشار عاصفة رملية على مناطق غرب البلاد، وقد تمتد إلى شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت. يأتي هذا بعدما تسببت العاصفة دانيال في خسائر بشرية ومادية في اليونان وليبيا.

وقال عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منار غانم، إن العاصفة دانيال بدأت من شمالي غرب البحر المتوسط، وضربت الأيام الماضية السواحل اليونانية، وخلفت خسائر بشرية ومادية ضخمة، نتيجة قوة العاصفة التي صاحبها منخفض جوي متعمق بشكل كبير نتيجة ارتفاع درجة الحرارة على ساحل البحر المتوسط، مما أدى إلى زيادة سرعة رياح العاصفة لتصل إلى 65 كيلو متر/ساعة، وسقوط الأمطار الغزيرة في اليونان وبعض دول جنوب أوروبا.

وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه مع وصول الإعصار دانيال إلى السواحل الليبية تسبب ذلك في زيادة سرعة الرياح إلى 75 كيلو متر/ساعة، وسقوط أمطار غزيرة وفيضانات أدت لغرق الشوارع، وارتفاع الأمواج بين 4 إلى 5 أمتار، غير أن الإعصار بدأ يفقد قوته بعد وصوله اليابسة، ومن ثم سيكون تأثيره أقل عندما يصل الأراضي المصرية، التي سيصلها بقايا الإعصار دانيال، وستتأثر به منطقة شمال غرب البلاد.

وذكرت غانم أن مصر ستشهد حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة نتيجة المنخفض الجوي الناتج عن بقايا الإعصار دانيال. وأشارت إلى أن أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانًا كانت في محافظة مطروح وسيوة وبعض مناطق الضبعة وصاحبها سرعة رياح 30 كيلو متر/ساعة مما أدى إلى إثارة الرمال، وانخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت أنه المتوقع أن تمتد هذه الرمال إلى بعض المناطق في شمال الصعيد والبحر الأحمر والوجه البحري والقاهرة الكبرى، كما يتوقع أن تتساقط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على محافظة الإسكندرية، مع احتمال سقوط أمطار على القاهرة.

ورفعت محافظة مطروح درجة الاستعداد بجميع الجهات المعنية؛ لمواجهة العاصفة دانيال التي ستضرب سواحلها اليوم الإثنين، ويصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، وراجعت المحافظة إجراءات التعامل مع الأمطار ومخرات السيول لتسيير الحركة المرورية للمواطنين وعدم تأثرها بالأحوال الجوية.

وقالت منار الغانم، إنه من المتوقع أن يؤثر المنخفض الجوي على المناطق الموجودة في شمال البلاد غدًا الثلاثاء، مع حركة المنخفض من الشرق للغرب.

وأضافت أن المنخفض الجوي سيستمر في التحرك ليصل إلى المناطق الشرقية في مصر، الأربعاء المقبل، وستقل الأمطار من المناطق الغربية لتنتقل إلى المناطق الشرقية وستكون بين متوسطة إلى خفيفة، ومع يوم الخميس ستتحسن الأحوال الجوية وتتلاشى فرص سقوط الأمطار.

وطمأنت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بعدم تأثر المناطق الداخلية للبلاد بالعاصفة دانيال بشكل كبير، وسيبدأ تحسن الأحوال الجوية في المنطقة الغربية من يوم الأربعاء، على أن تتحسن في كل المناطق بداية من الخميس، وستشهد فقط محافظة مطروح والصحراء الغربية سقوط الأمطار بغزارة خلال اليوم، ولكنها أقل كثيرًا من الأمطار التي سقطت في ليبيا.

ونصحت منار غانم، المواطنين في المناطق الساحلية ومحافظة مطروح بالحذر خلال قيادة السيارات على أغلب الطرق نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية، كما نصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بالحذر من الرياح المثيرة للرمال خلال الأيام المقبلة.