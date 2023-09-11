دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الاثنين، أن العاصفة دانيال تتجه الآن إلى الحدود المصرية، بعدما ضربت ليبيا، الأحد، ومن المتوقع لها أن يصل تأثيرها الي غرب البلاد، بما يشمل السلوم، وسيوة، ومطروح على أن تصل إلى الإسكندرية، مساء الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تتأثر البلاد بسرعات الرياح، ورمال مُثارة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد".

وأشارت الهيئة إلى أن "العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية".

وفي بيان آخر، قالت الهيئة: "تشير القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية إلى شكل العاصفة على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها".

وأضاف البيان: "تؤثر العاصفة على أقصى غرب البلاد، ولكن على هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما يصاحبه سقوط الأمطار على السلوم، ومطروح، وسيوة، وتمتد إلى الإسكندرية".