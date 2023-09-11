(CNN)-- وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الشكر لإسبانيا وقطر وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة على إرسال المساعدات عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، حسبما أفادت قناة "الأولى" الرسمية الأحد.

ونقلت قناة 2M الرسمية عن بيان لوزارة الداخلية أن "السلطات المغربية أجرت تقييمًا دقيقًا للاحتياجات في الميدان، آخذة في الاعتبار أن غياب التنسيق في مثل هذه الحالات من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية".

وأضاف البيان: "استجابت السلطات المغربية لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ".

وتابع: "دخلت هاته الفرق اليوم، الأحد 10 شتنبر/ أيلول الجاري، في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية".

وقال بيان الداخلية المغربية: "يمكن مع تقدم عمليات التدخل أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة، مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة، حسب احتياجات كل مرحلة على حدة".

وأفادت قناة 2M الرسمية، الأحد، أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي هز المغرب، الجمعة، ارتفعت إلى 2122 قتيلا على الأقل، مع إصابة 2421 آخرين.