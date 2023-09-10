زلزال المغرب "بمرحلة حرجة وأحيانا نرى معجزات".. مسؤول أممي يوضح لـCNN

(CNN)-- قال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، جو إنغليش إن جهود الإنعاش والإغاثة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب في مرحلة "حرجة"، لكن لا يزال هناك أمل في العثور على ناجين.

وتابع أنغلش وهو مختص بشؤون الاتصالات في حالات الطوارئ لدى "اليونيسف" في تصريح لـCNN: "دائمًا ما تكون أي استجابة إنسانية معقدة ومعقدة ومليئة بالتحديات.. أعتقد أن الأمر سيكون كذلك إلى حد كبير (بأعقاب زلزال المغرب)".

وتابع قائلا إن "أول 72 ساعة من عمليات البحث والإنقاذ حرجة للغاية... يسمونها ’الفترة الذهبية‘ لأنه إذا كنت ستنزل تحت الحطام للبحث، فسيكون هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك ونرى أحيانًا معجزات."

وقال إنغليش إن العديد من الأسر التي فرت من منازلها "وليس لديها سوى الملابس التي ترتديها" أمضت ليلة ثانية في شوارع مراكش، أكبر مدينة قريبة من مركز زلزال الجمعة.