دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، الاثنين، أن فرق البحث عثرت على جثمان الطيار الثاني، من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروغلف"، والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية، مساء الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها في بيان: "كانت عمليات البحث قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول، وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة".

وأضافت: "ولا تزال التحقيقات قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة. وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها"، بحسب ما أفادت "وام".

وختم البيان قائلا: "وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرتي الطيارين، وأهابت بالجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة"، طبقا للوكالة الإماراتية.

وكانت قد أعلنت السلطات الإماراتية، الجمعة، انتشال حطام طائرة عمودية سقطت خلال رحلة تدريبية وكان على متنها طياران، أحدهما مصري الجنسية.

وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني، الجمعة، إلى أن "عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة، وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ"، حسبما نقلت عنها "وام".