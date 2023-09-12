دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقت الجزائر ردًا رسميًا من المغرب بعدم حاجته إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من جانب الجزائر لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية، الثلاثاء.

وقال بيان الخارجية، الثلاثاء، إنه "في تصريح إعلامي يوم أمس، أعلن وزير العدل بالمملكة المغربية قبول المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر، على أن يتم إيصالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية المغربية".

وأضاف البيان: "على أساس هذا التصريح، أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية، عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة بغية نقل مساعدات إنسانية إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية في حالات الكوارث الطبيعية. كما تواصل القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء مع خلية الأزمة المُنشأة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية المغربية بغية ترسيم عرض الجزائر تقديم مساعدات إنسانية".

وقال بيان الخارجية الجزائرية إنه "في الوقت الذي استكملت فيه العملية وبعد إلحاح من السلطات الجزائرية المختصة طيلة ظهيرة وأمسية البارحة، تواصلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء قبيل منتصف ليلة أمس، حيث أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأنه وبعد التقييم، فإن المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر".

واختتمت الخارجية بيانها، قائلة إن الحكومة الجزائرية "تأخذ علمًا بالرد المغربي الرسمي الذي تستخلص منه العواقب البديهية".

يوم الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية استعداد الجزائر للقيام بـ"مخطط طارىء"، يتضمن إرسال فرق بحث وإنقاذ وأخرى طبية، إضافة إلى مساعدات إغاثية، حال وافق المغرب على ذلك.

وإبان وقوع الزلزال، أعلنت الجزائر فتح المجال الجوي أمام الرحلات الإغاثية من وإلى المغرب، بعد أن كان مُغلقا على خلفية انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2021.

وقالت قناة 2M الحكومية، الإثنين، نقلا عن وزارة الداخلية المغربية، إن ما لا يقل عن 2901 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة، إضافة إلى 5530 مصابًا.