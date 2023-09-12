دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت سلطات أمن السواحل في ليبيا، الثلاثاء، مصرع 145 مصريًا في الفيضانات التي ضربت البلاد، ويعتقد أن عدد ضحاياه يفوق الآلاف من الأشخاص.

وقالت الإدارة العامة لأمن السواحل في مدينة طبرق الليبية، إن جثامين 145 مصريًا وصلت إلى مشرحة طبرق "لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم"، حسب بيان نشرته الإدارة في صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء.

وأضافت إدارة أمن السواحل في طبرق أن "جميع الوفيات تم ترحيلها إلى جمهورية مصر العربية".

كانت مصر أعلنت الثلاثاء تدشين جسر جوي إلى ليبيا من أجل نقل معدات إغاثة طبية وغذائية، إضافة إلى طواقم إنقاذ لمواجهة تداعيات إعصار "دانيال"، الذي اجتاح شرقي ليبيا.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان، إنه تم إرسال "3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية، و25 طاقم إنقاذ مزود بجميع المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين".

وأضاف المتحدث أن وفدًا عسكريًا مصريًا برئاسة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان الجيش المصري، وصل إلى ليبيا للقيام بالتنسيق وبحث سبل تقديم الدعم اللوچيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة.

كما أعلنت الرئاسة المصرية حالة الحداد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا فيضانات ليبيا وزلزال المغرب.

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء، قال تامر رمضان، رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا، إن "حصيلة القتلى ضخمة وهناك نحو 10 آلاف مفقود"، مُضيفا: "حصيلة القتلى ضخمة، قد تصل إلى الآلاف، ولكن ليس لدينا رقم محدد في الوقت الحالي".