سفير تركي يوضح ما دار بين أردوغان والسيسي في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السفير التركي في مصر صالح موتلو شن، الاثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف اللقاء مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي الذي عُقد على هامش قمة العشرين التي أقيمت في الهند بأنه كان "إيجابيا للغاية".

وأضاف السفير التركي، عبر منصة "إكس"، أن "أردوغان أثناء عودته من زيارته للهند، وأثناء تلقيه أسئلة الصحفيين في طائرة العودة حيث تم تذكيره بلقائه مع الرئيس المصري، ووُجه إليه هذا السؤال: "لقد التقيتم في قطر عام 2022، لكنه الآن أصبح اجتماعا رسميا، كيف كان هذا اللقاء؟ وهل برزت زياراتكم المتبادلة في هذا اللقاء؟".

وتابع: "ردا على السؤال ذكر الرئيس (التركي) أن اللقاء كان إيجابيا للغاية، وتم طرح مسألة الدعوة للزيارة أيضا".

وبحسب السفير، قال الرئيس التركي: "قمنا بتكليف وزراء خارجيتنا ورؤساء استخباراتنا، وسيعقدون محادثات متبادلة مع بعضهم البعض، بالطبع، إنهم ينتظرون زيارتنا أولاً، لكنني قلت: نحن في انتظاركم، ولم يتم تحديد موعد".

وأضاف: "أصدقاؤنا من الوزراء ورئيس الاستخبارات سيناقشون التاريخ المرتقب للزيارة، وسنتخذ خطواتنا على هذا الأساس، وقلت لهم إنني سأقبل قريبا أوراق الاعتماد التي سيقدمها السفير الذي تم تعيينه بأنقرة، وسنقوم بتقارب العلاقات بين تركيا ومصر على الوجه الذي يجب أن تكون عليه وفي أقرب وقت ممكن".

وذكر: "يتمتع كلا البلدين بإمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة، وسنعمل على مضاعفة حجم التجارة الثنائية، كما تعلمون، لقد أنشأنا مجلس تعاون استراتيجي، وسنعمل على احياءها، وارتقاء علاقاتنا إلى أكثر من ذي قبل، ستتمكن من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من مجالات المشاكل الإقليمية، وخاصة في القضية السورية".

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، قال في بيان نشره على صفحته على فيسبوك، الأحد، إن السيسي وأردوغان "أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين، والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي".

وأضاف المتحدث أن السيسي وأردوغان "أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".

‏‎وأردف فهمي أن "اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين".

ونشر المتحدث صورا لمصافحة السيسي وأردوغان، ولاجتماع وفدي البلدين على هامش قمة العشرين، بحضور وزراء خارجية ومخابرات البلدين.

ومن جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن أردوغان أكد أن عودة العلاقات بين بلاده ومصر إلى سابق عهدها "ستنعكس إيجابا على المشاكل الإقليمية وخاصة الملف السوري".

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول بين السيسي وأردوغان منذ أن تم عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" عن الحكم في مصر عام 2013، والذي كان أردوغان يدعمه بشدة.

وكان السيسي وأردوغان تصافحا، لأول مرة، بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عل هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر.