دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل فريق للبحث والإنقاذ من الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، إلى مدينة بنغازي في ليبيا، للمساعدة في جهود مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وباشر الفريق الإماراتي للبحث والإنقاذ مهامه فور وصوله، الذي يضم 34 فردًا مزودين بالآليات والمعدات اللازمة لأداء مهامه، وفقا لـ"وام".

وأشارت الوكالة إلى أن الفريق الإماراتي يصنف على أنه من فئة "الثقيل"، موضحة أنها "بمثابة رخصة دولية معتمدة من الأمم المتحدة تتيح للفريق القيام بعمليات البحث والإتقاذ إقليميًا ودوليًا وفق المتطلبات والمعايير والإجراءات المتبعة في هذا الشأن".

كان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وجّه يوم الإثنين، بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات عاجلة إلى ليبيا، وعبر عن "خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا الفيضانات، داعيًا الله تعالى أن يرحم الضحايا وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل"، حسب "وام".

يوم الأحد، اجتاح إعصار "دانيال" مناطق عدة في شرقي ليبيا، في وقت قال تامر رمضان، رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا، إن "حصيلة القتلى ضخمة وهناك نحو 10 آلاف مفقود"، ورجح وصول الحصيلة "الضخمة" إلى "الآلاف"، ولكن ليس لدينا رقم محدد في الوقت الحالي"، وفقا لما قاله رمضان في مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء.