اليونيسف: تضرر ما لا يقل عن 100 ألف طفل في المغرب من الزلزال

الشرق الأوسط
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اليونيسف: تضرر ما لا يقل عن 100 ألف طفل في المغرب من الزلزال
Credit: PHILIPPE LOPEZ/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بيان، الاثنين، إن "حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال القوي الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من ليلة الجمعة".

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وأضافت المنظمة أنه "من المرجح أن تستمر الهزات الارتدادية في الأيام والأسابيع المقبلة، مما يعرض الأطفال والعائلات لمزيد من المخاطر".

وتابعت أن "الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وقع بعد الساعة 11 مساء، في وقت كان فيه معظم الأطفال والعائلات نائمين في منازلهم"، ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تقدر أن أكثر من 300 ألف شخص قد تضرروا في مراكش وفي جبال الأطلس الكبير.

وأكدت اليونيسف أنها "مستعدة لزيادة دعم الاستجابة الإنسانية حسب الحاجة للوصول إلى الأطفال والأسر المتضررة بالإمدادات والخدمات الحيوية".

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