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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من موجة الفيضانات التي ضربت ليبيا، الأحد، وراح ضحيتها الآلاف، حسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وأوضحت الصحيفة أن معسكرات الإيواء ستكون مخصصة لمن فقدوا منازلهم في ليبيا جراء الفيضانات، مٌشيرة إلى أن تصريحات السيسي جاءت على هامش حضوره اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى ليبيا.

كما وجّه السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني "لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أيه أعباء".

كانت مصر قد أعلنت الحداد لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا في ليبيا، وأرسلت 3 طائرات عسكرية تحمل مواد إغاثية وطواقم للمساهمة في جهود البحث والإنقاذ

ويوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الليبية مصرع 145 مصريًا في مدينة درنة، إحدى أكثر تضررًا في شرقي ليبيا من الفيضانات. وأفادت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن إحدى قرى محافظة بني سويف جنوبي العاصمة المصرية، قد شيعت وحدها 74 من جثامين أبنائهم الذي لقوا مصرعهم في ليبيا.