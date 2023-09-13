مصطفى بكري عن "هجمات شرسة" ضد السيسي: ستتحطم على صخرة الشعب العظيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري على ما وصفه بـ"الهجمات الشرسة" ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وما يدركه من ازديادها.

جاء ذلك في تدوينة لمصطفى بكري على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "كلما تزايدت شراسة الحملات الخارجية والداخلية ضد الرئيس السيسي كلما أدركنا أن هذا الرجل صاحب المشروع الوطني لبناء مصر لن يقبل بأن يكون أداة لأحد ولن يستسلم لمطالب الغرب وخدامه.."

وتابع بكري قائلا: "الشعب المصري فقط هو من يقرر مصيره، ولن يسمح ولن يقبل بمشروع الفوضى مرة أخرى.. هذه الحملات الشرسة والحصار المفروض والأكاذيب التي تروج كلها ستتحطم على صخرة هذا الشعب العظيم الذي أدرك حقيقة المؤامرة وأدواتها".

ولم يقدم النائب المصري تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الهجمات التي يشير إليها أو سياقها.